Twee auto’s uitgebrand achtergelaten na ramkraak in Kapellen

De Essenhoutstraat in Kapellen werd vanochtend opgeschrikt door een ramkraak. De inbrekers hebben geprobeerd de twee toegangen van de zaak te forceren, wat hen ook lukte. Twee auto’s die bij de ramkraak werden gebruikt, werden op de parking van de winkel achtergelaten in brand gestoken. De inbrekers vluchtten met een derde auto.

Enkele weken geleden werd er in Brasschaat ook al een ramkraak gepleegd, op een winkel van dezelfde luxe-keten. De auto die daarbij werd gebruikt werd later in Essen gedumpt en in brand gestoken. Er wordt onderzocht of er een verband is tussen beide ramkraken.