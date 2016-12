Zware brand bij vleesverwerkend bedrijf in Herentals

In Herentals heeft vanochtend een zware brand gewoed bij een vleesverwerkend bedrijf aan de Lierseweg. Een grote ketel met zonnebloemolie had er vuur gevat. De schade aan het bedrijf is aanzienlijk. Zo is een deel van het bedrijfsgebouw ingestort. Andere bedrijfshallen liepen zware rook- en waterschade op.