De man zou vanuit Tsjechië ruim vierhonderd honden ons land hebben binnengebracht die veel te jong uit het nest van hun moeder zijn weggehaald. Hij zou ook jonge honden hebben verkocht die ziek waren of niet tegen hondsdolheid waren ingeënt.

Dierenrechtenorganisatie Gaia zegt de voorbije jaren tientallen klachten over de hondenimporteur te hebben ontvangen. Dat die nu in een rechtszaak uitmonden, is volgens advocaat Anthony Godfroid uniek. "Nooit eerder is een zaak voor een Belgische correctionele rechtbank gekomen waarbij feiten van oplichting aan een grootschalige importeur van puppy's ten laste worden gelegd", vertelt hij aan VRT Nieuws. "Het zou dus de eerste keer zijn dat zo'n zaak voor de rechter komt."

De hondenimporteur riskeert tot vijf jaar cel voor de oplichting.