Radio2 Vlaams-Brabant In Hakendover bij Tienen, in Vlaams-Brabant, hebben onbekende dierenbeulen een koe geslacht in een weide. De daders namen alleen de billen en de achterpoten mee en lieten de rest van het dier achter. Het verhaal staat in Het Laatste Nieuws. Landbouwer David Foriers vertelt over zijn lugubere ontdekking op Radio 2 Vlaams-Brabant.