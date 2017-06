In de dreef in Onnebossen in Wichelen werden restanten afkomstig van een begraafplaats gevonden. Bij de verfraaiing van de kerkhoven in Wichelen werden grindpaden omgevormd tot graspaden, en een deel van het afgevoerde grindmateriaal werd gebruikt voor het vullen van putten. Het gemeentebestuur nam de zaak ernstig en besliste een grondig onderzoek te voeren.

Het onderzoek wijst naar een ex-werkman van de gemeente die betrokken was bij werken op het kerkhof van Wichelen in februari. De man werd in mei ontslagen na een intern conflict, en probeerde waarschijnlijk zijn baas in een slecht daglicht te stellen. De gemeente heeft een klacht ingediend tegen de ex-werknemer en zal zich burgerlijke partij stellen bij de rechtbank.