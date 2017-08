Maingain wil dat MR zich in de provincie Luik en stad Brussel losmaakt van de PS: "Als de MR coherent wil zijn, moeten ze zonder aarzelen die meerderheden veranderen." Hij verwijst in een interview met "Le soir" naar de schandalen rond Samusocial en Publifin.

"De MR moet orde op zaken stellen in de instellingen waar ze zitten en waar ze meegedaan hebben aan de schandalen", zegt Maingain. Geen gemakkelijke eis voor de liberalen, want dat zijn belangrijke steden voor Franstalige partijen, zegt De Vadder.

DéFI verzet zich ook tegen een overdracht van bevoegdheden van gemeenschap naar gewest. In Vlaanderen liggen alle bevoegdheden bij de Vlaamse regering, maar in Franstalig België zijn die duidelijk gescheiden. "Een inwoner van Franstalig België is voor openbare werken afhankelijk van MR en CDH en voor onderwijs van een regering met de PS", verklaart Ivan De Vadder. De partij van Maingain zit in de regering van de Franse Gemeenschap en is nodig voor een wisselmeerderheid.

Ideeën over de afschaffing van de aparte regeringen voor de gemeenschap en het gewest zijn dus niet bespreekbaar voor de voorzitter van DéFI. Maingains partij vraagt zich wel af wat de mening is van de MR over de voorstellen die de partij samen met Ecolo en Groen voorlegde voor politieke ethiek en goed bestuur.