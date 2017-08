Rapportering door derden betekent dat de inlichtingen over inkomsten aan de fiscus worden aangeleverd door anderen (de werkgever, de bank, …) en niet door de belastingplichtige zelf. Dat is vandaag al zo voor ons loon. De werkgever geeft de fiscus inzage in onze loonfiche. In de praktijk neemt de werknemer/belastingplichtige de gegevens van de loonfiche over in zijn of haar belastingaangifte. De automatische doorstroming van inlichtingen door derde partijen naar de fiscus willen Vanvelthoven en Van der Maelen nu ook invoeren voor de inkomsten uit vermogen.

Zo willen beide Kamerleden de ongelijke behandeling wegwerken van Belgische belastingplichtigen die respectievelijk inkomen uit arbeid en inkomen uit financieel vermogen genieten, voor wat de transparantie ten aanzien van de fiscus betreft. “Een betere kennis van alle inkomsten laat toe om een gerichter sociaal beleid te voeren. Zo kunnen we ook vermijden dat sociale tegemoetkomingen terecht komen bij mensen met hoge inkomens”, besluiten Van der Maelen en Vanvelthoven.