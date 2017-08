"Door de beslissing van CDH is er een regeringswissel in Wallonië geweest, maar het beleid is eigenlijk niet veel veranderd", zegt Magnette in een interview met de RTBF, de Franstalige openbare omroep. Hij stelt wel dat de nieuwe Waalse meerderheid op het vlak van goed bestuur minder zal doen dan dat de PS zich had voorgenomen.

Sinds een kleine maand is er inderdaad een nieuwe meerderheid in Wallonië en heeft Magnette zijn post van minister-president moeten afstaan aan Willy Borsus (MR). Hoe het na het CDH-schot voor de PS-boeg verder moet in de Franse Gemeenschap en het Brussels Gewest blijft tot nader order koffiedik kijken. "Daardoor is er politieke verlamming in Brussel en in de Franse Gemeenschap", zegt Paul Magnette. "Dat is helemaal niet goed voor de Franstaligen."

"Niemand heeft om deze crisis gevraagd, behalve dan CDH. CDH heeft de crisis veroorzaakt. Dat ze die nu maar oplost, en liefst zo vlug mogelijk."

Mocht u er nog aan twijfelen: de demarche van Lutgen ligt Magnette bijzonder zwaar op de maag. "Zoiets laat sporen na, ook voor eventuele allianties in de toekomst. Eenmaal je verraden bent, zijn de basisprincipes van het vertrouwen verdwenen. Ik kan mij niet voorstellen om opnieuw samen met CDH te regeren zo lang Benoît Lutgen er voorzitter blijft."

"Het is geen kwestie van partijen, maar een kwestie van personen", verduidelijkt Magnette. "Ee zijn tal van mensen voor wie ik veel respect heb: historische figuren als Philippe Maystadt (oud-minister van Financiën, nvdr.) of Joëlle Milquet (uitgerangeerd CDH-voorzitter, nvdr.)."