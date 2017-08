Bemiddelaar zoekt naar oplossing voor Uplace

Taalevenwicht in de Kamercommissie moet er zijn

In de Kamercommissie Landbouw en Volksgezondheid werd gedebatteerd over de fipronilcrisis. De ministers Ducarme en De Block kwamen hun verhaal doen en vragen beantwoorden. Ze deden dat elk in hun eigen taal, voor een goed begrip maar ook voor "een goed evenwicht binnen de regering".

