Tweede pijnpunt zijn volgens Rzoska de vergoedingen. “Daar is totaal geen lijn in te trekken”, zegt Rzoska. “Het enige wat opvalt, is dat agentschappen in bijvoorbeeld de culturele sector hun bestuurders minder of soms helemaal niet betalen, in vergelijking met de hardere agentschappen.” Voorbeeld: Bij de Antwerpse mobiliteitsmaatschappij BAM krijgen de raadsleden vergoedingen tot 75.000 euro per jaar. Bij het Ballet van Vlaanderen valt er voor bestuurders niets te verdienen. “Ik zeg niet dat bestuurders niets mogen krijgen voor hun werk. Maar ik wel weten hoeveel ze betaald worden, en welk werk ze daarvoor in ruil leveren”, zegt Rzoska.

Rzoska wil vooral dat de Vlaamse Regering aan het werk gaat. “Dit is geen heksenjacht tegen bestuursleden, maar een pleidooi om duidelijkheid en transparantie. Daar moet de Vlaamse regering dringend werk van maken.” Rzoska hoopt dat het parlement het debat op gang brengt, en dat er aan een wettelijk kader gewerkt kan worden, voor de organisatie van de agentschappen, en de vergoeding van de bestuursleden. “Tijd voor de Vlaamse regering om eens voor eigen deur te vegen, en wat dingen aan te pakken”, besluit Rzoska.