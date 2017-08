"Dat gaat niet van de ene dag op de andere zijn", benadrukt de Open VLD'er. "Het zal op een goede manier begeleid moeten worden. Is het niet iemand die depressief is? Kan het niet behandeld worden met een goede psychische begeleiding? We gaan daar inderdaad die verschillende stappen in moeten onderscheiden." De Gucht benadrukt dat het niet bedoeld is voor mensen die eenzaam of depressief zijn, of die zich een last voelen.

D66 in Nederland gaat uit van een minimumleeftijd van 75 jaar, maar De Gucht is geen voorstander van zo'n regel. "Ik vind dat een verkeerde basis. Je moet het van persoon tot persoon bekijken. Ik vind een leeftijd niet noodzakelijk nodig, maar laat ons met de experten rond de tafel zitten."

Is het realistisch om een dergelijk voorstel door het parlement te krijgen, met ook CD&V in de regering? "Er zijn nog ethische vraagstukken geweest waar we uiteindelijk een antwoord op hebben kunnen vinden", zegt De Gucht. "In eerste instantie gaat het ook niet om dit morgen erdoor te kunnen krijgen, het gaat over het starten van het debat."