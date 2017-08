"Het heeft geen zin om te blijven klagen over wat er is gebeurd", zegt Onkelinx. "We moeten weer in het offensief gaan. Eerst en vooral moeten we onze fouten erkennen. Op 21 augustus zal de PS met een voorstel voor een nieuw programma en een nieuwe identiteit komen."

De Franstalige socialisten incasseren rake klappen na de Publifin- en Samusocialschandalen. Uit een geheime peiling in opdracht van de MR bleek begin vorige maand dat de partij gehalveerd zou worden en zelfs door de extreemlinkse PTB zou worden voorbijgestoken. In het Waals Gewest is de PS buitenspel gezet door CDH, dat nu samen met de MR regeert in Namen.

Onkelinx gelooft niet in een gelijkaardig scenario voor hert Brussels Gewest. Ze wijst erop dat er zes verschillende partijen in de Brusselse regering zitten. "Meneer Lutgen (CDH-voorzitter, nvdr.) kent Brussel niet. Toen hij zijn demarche begon, heeft hij zich niet gerealiseerd dat we met 3 Franstalige en 3 Vlaamse partijen zijn. Het is een hechte ploeg."

Volgens haar heeft de poging van Brussels minister Céline Fremault (CDH) om het voorbeeld van Lutgen te volgen in de praktijk niets uitgehaald.

Onkelinx pleit voor meer nieuwe PS-gezichten. "We zullen er niet raken als we altijd dezelfde gezichten op dezelfde posten zien. We zullen er pas raken met een huwelijk tussen oude en nieuwe gezichten, en met een nieuw partijprogramma. Allen dan kan de PS het vertrouwen van de bevolking terugwinnen."