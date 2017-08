Ministers, parlementsleden, burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden en topambtenaren moeten elk jaar een lijst met mandaten en -onder gesloten omslag- hun vermogen aangeven bij het Rekenhof. Die lijst met mandaten voor het jaar 2016 is vandaag verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Eliane Daels, een weinig bekende schepen van de PS in Brussel, voert de lijst aan met 27 betaalde mandaten (29 in totaal). De Antwerpse schepen van Financiën en Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) heeft 19 betaalde mandaten (39 in totaal). Topambtenaar Ivo Van Damme staat op de derde plaats met 18 mandaten, waarvan 17 betaald.

De Limburgse gedeputeerde Ludwig Vandenhove (SP.A) heeft de meeste mandaten, maar liefst 57, maar op 2 na zijn die onbetaald. Het totale aantal mandaten is in 2016 gestegen naar 49.241, bijna 2.000 meer dan het jaar voordien. Deze lijst dateert van voor de schandalen rond cumulerende en graaiende politici. Daarna werd aangekondigd dat er grondig geschrapt zal worden in het aantal mandaten.

125 politici hebben geen mandaten aangegeven (de lijst vindt u hier) en 49 hebben hun vermogen niet bekendgemaakt (de lijst vindt u hier). Het gaat om een aanzienlijke daling tegenover vorig jaar, toen ging het respectievelijk om 197 en 66 mensen. Wie de verplichting niet nakomt, riskeert een boete.