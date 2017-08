"Pas op 20 juli hebben we een rapport gekregen uit Nederland. Tot dan hadden we simpelweg geen info. Hierdoor hebben we niet sneller en preciezer een perimeter kunnen instellen. We hebben tijd verloren, want we konden ook nog geen testen uitvoeren", zegt Ducarme fel. "Het is onmogelijk dat Nederland, een van de grootste uitvoerders van eieren, die cruciale info niet sneller uitwisselt. Ik heb mijn Nederlandse collega hierover om uitleg gevraagd. Wij moesten maar zitten afwachten: dit is echt de meest floue informatiestroom ooit."

Ook voor het Voedselagentschap is Ducarme scherp. "Ik snap niet waarom het zo lang moet duren voor het FAVV communiceert met mijn kabinet. Ook al was het hele plaatje op dat moment nog niet gekend: we moesten hoe dan ook op de hoogte gebracht worden."

Verder liet Ducarme ook nog verstaan dat hij de afwezigheid van zijn voorganger bij het departement Landbouw, Willy Borsus (MR) niet op prijs stelt. "Het fipronildossier loopt uiteindelijk al van 6 juni, voor mijn aanstelling eind juli na zijn vertrek naar de Waalse regering", aldus Ducarme.