De afgelopen dagen ontstond commotie over de aanwezigheid van de prins op de plechtigheid in de Chinese ambassade. Laurent liet zich tijdens de viering fotograferen in militair uniform en zette de foto op Twitter, en dat ondanks de eerder duidelijke boodschap dat hij niet zomaar buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders mag ontmoeten.

Noch de regering, noch het paleis was op de hoogte van zijn aanwezigheid en premier Charles Michel liet gisteren weten dat hij de regering zal voorstellen om een procedure tegen de prins te starten en een "proportionele sanctie" toe te passen. Regeringspartij N-VA legde gisteren een "dotatiestop" voor Laurent op tafel.

Uit beelden van Xinhua blijkt nu dat ook Brecht Vermeulen van N-VA aanwezig was op de plechtigheid op 19 juli. De commissievoorzitter is te zien in een shot van het publiek terwijl de Brabançonne speelt. Vermeulen bevestigt zijn aanwezigheid en zegt dat hij door de Chinese ambassade was uitgenodigd als lid van de interparlementaire vriendschapsgroep (IPU) België-China. Vermeulen zegt zelf verbaasd te zijn geweest dat de prins aanwezig was. Dat Laurent voor het bezoek geen toestemming had van de regering wist hij naar eigen zeggen niet.