Peter Buysrogge, monarchie-expert van de N-VA, is tevreden dat de prins een financiële sanctie zal krijgen: "Hij is halsstarrig en een gesprek is duidelijk niet voldoende." Buysrogge zegt dat het "niet kan dat Laurent belastinggeld ontvangt en toch volledig zijn zin doet als een ongeleid projectiel". Hij belooft dat hij de premier zal ondervragen over het incident.

Luk Van Biesen (Open VLD) wil het debat over de dotaties ook niet uit de weg gaan: "Het kan goed zijn dat hij liever een businessman wil spelen en wij willen hem die vrijheid geven, maar dan zonder onze dotaties". Hij vertelt aan De Standaard ook dat de verslagen over bezoeken van de koninklijke familie niet altijd even nuttig zijn: "Sommigen schrijven uitzonderlijk weinig en anderen schrijven wel veel maar zonder inhoud of toegevoegde waarde."