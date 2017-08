Verschillende oppositiepartijen drongen eerder vandaag aan op meer transparantie rond het fipronil-schandaal, nadat bekend raakte dat het FAVV al in juni op de hoogte was van de aanwezigheid van het insecticide in eieren, maar hier niet over communiceerde.

Volgens Delizée kan een vergadering best dinsdag, zodat er tijd is om de beschikbaarheid te bevestigen van de ministers van Landbouw Denis Ducarme (MR) en van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en alle betrokken personen samen te roepen.