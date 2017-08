Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wijst erop dat er in het zomerakkoord ook maatregelen zitten voor grotere bedrijven en multinationals. "We verlagen het tarief van de vennootschapsbelasting substantieel. Tegelijk vereenvoudigen we het systeem en bieden meer rechtszekerheid, ook en vooral voor de grotere ondernemingen", klinkt het. (...) Dit is een hervorming voor alle bedrijven, groot en klein. Voor de KMO's daalt het tarief het meest en het snelst. Maar ook grotere ondernemingen zullen zuurstof vinden in deze hervorming."

Van Overtveldt: "Voor grote bedrijven wordt het minimumtarief van de meerwaarden op aandelen afgeschaft en wordt de notionele intrestaftrek klaargestoomd voor de toekomst, in lijn met de voorstellen van de Europese Commissie."

De N-VA-minister wijst er ook op dat er na 20 jaar een systeem van fiscale consolidatie komt. "Daarnaast wordt het voor multinationals ook eenvoudiger om naar België te komen door hen in meer gevallen toe te laten hun activa te waarderen aan de hogere marktwaarde."

Wat de geplande minimumbelasting betreft, die moet volgens Van Overtveldt "in het juiste perspectief gezien worden". "Deze belasting is enkel van toepassing wanneer bedrijven hun fiscale aftrekken uit het verleden groter zijn dan hun winst van het boekjaar. Het systeem voorziet dus een milderend effect voor de multinationals die in België winstgevende activiteiten voeren."