Demir had al eerder laten weten dat ze niet langer de dubbele nationaliteit wou, en nu heeft ze ook de daad bij het woord gevoegd door een brief te sturen naar het Turkse consulaat om de aanvraag in te dienen.

"We zijn uit elkaar gegroeid, Turkije en ik. En we zijn dat blijven doen. Ik ben een Vlaamse vrouw geworden met trotse, Koerdische roots. Alles wat Turkije niet wou. Ik heb hier gestudeerd, geleefd, de liefde gevonden bij een Vlaamse man. Ik heb de kans gekregen om hier te groeien en aan politiek te doen. Dit is thuis genoeg. Vlaanderen heeft mij geadopteerd en ik Vlaanderen. Het klikt."

Demir kreeg de Turkse nationaliteit omdat iedereen met een Turkse moeder en/of vader die automatisch toegekend krijgt. Volgens de procedure voldoet ze aan alle voorwaarden om de schrapping te vragen. Ze wordt niet gezocht voor criminele feiten, heeft geen schulden uitstaan bij de Turkse overheid en is ouder dan 18.

Demir zegt dat het haar niet zou verbazen mochten de Turkse autoriteiten uiteindelijk weigeren haar Turkse nationaliteit af te nemen. "Maar dan heb ik tenminste duidelijk gemaakt dat de liefde over is." De Luikse prof nationaliteitsrecht Patrick Wautelet merkt op dat de Turkse procedure een "blackbox" is. "Er bestaat wel een procedure, maar je weet nooit wat het resultaat zal zijn. Je bent overgeleverd aan een politieke beslissing."