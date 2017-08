Dat Geert Bourgeois als Vlaams minister-president een van de politieke topverdieners is, is geen geheim. Zijn jaarwedde bedraagt 252.528 euro. Sintobin beklaagt er zich over dat Bourgeois, die inmiddels 66 is, daarbovenop ook nog een maandelijks brutopensioen van 919 euro per maand incasseert.

Sintobin erkent in Het Laatste Nieuws dat hieraan wettelijk niet verkeerds is, maar heeft morele bezwaren. "Hij had op zijn minst het einde van zijn loopbaan moeten afwachten."

"Wij betreuren deze vorm van anti-politiek", reageert het kabinet van de Vlaamse minister-president, dat erop wijst dat Bourgeois zich houdt aan de wettelijke bepalingen. "Hij had zijn pensioen al kunnen aanvragen toen hij 60 was, maar heeft gewacht tot hij 65 was."

"Een pensioen op gemeentelijk niveau kan inderdaad worden gecombineerd met de wedde van Vlaams minister-president", bevestigt het kabinet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). "Mocht Bourgeois burgemeester van Izegem zijn geweest in plaats van minister-president, dan had hij zijn schepenpensioen niet kunnen aanvragen omdat je een pensioen niet met een loon uit een statuut van hetzelfde bestuursniveau kan combineren."

"Bovendien geldt sinds 2015 de algemene regel dat elke gepensioneerde onbeperkt mag bijverdienen als hij of zijn ouder is dan 65 of een volledige loopbaan van 45 jaar heeft", aldus nog het kabinet van Bacquelaine.