De jonge liberalen organiseren van 4 tot 6 augustus hun zomercongres in Brussel. Ze zullen er onder meer in discussie gaan over acht strijdpunten die door de politieke stuurgroep naar voren zijn geschoven. Het gaat dan onder meer om de afschaffing van de volgorde op de kieslijsten, het schrappen van abortus uit de strafwet en een afschaffing van de kinderbijslag.

Maar het is één van de aanvullende strijdpunten, die konden worden ingediend door de leden, die alle aandacht heeft opgeëist. Zo lanceerde lid Jerry Van Echelpoel de stelling: "Mensen moeten vrij een wapen kunnen bezitten om zichzelf en anderen te beschermen".

Van Echelpoel verdedigt zijn suggestie als volgt: "De overheid slaagt er steeds minder in om de burgers te beschermen. Het monopolie op geweld is al lang niet meer alleen weggelegd voor ordediensten en het leger, criminele organisaties en terroristen geraken steeds makkelijker aan wapens zonder dat burgers zich hiertegen kunnen verdedigen. Jong VLD wil dat burgers die daar capabel voor zijn, over een wapen kunnen beschikken om zichzelf en hun gezin te beschermen. Vrij wapenbezit is een essentieel onderdeel van individuele vrijheid en van een vrije en veilige samenleving."