Beelden van webcams of bewakingscamera's die gezinnen en ondernemers in ons land hebben geïnstalleerd: nog steeds zijn ze en masse te bekijken op buitenlandse websites, zo berichtte VRT Nieuws eerder vanavond.

Een jaar geleden was al eens gebleken dat die praktijk wijdverspreid was. Staatssecretaris voor Privacy De Backer beloofde toen actie en ook nu is hij niet te spreken over het nieuws. "Dit is een flagrante schending van de privacy", zegt hij. "Mensen die een camera hangen, hebben nooit de toestemming gegeven om die beelden online te plaatsen."

Volgens De Backer kunnen zowel consumenten als producenten stappen ondernemen om deze praktijken te voorkomen. "Wie een camera ophangt, moet die goed beveiligen door een sterk paswoord in te stellen en niet op de fabrieksinstellingen te vertrouwen", zegt hij. "Producenten moeten consumenten beter informeren en verhinderen dat ze de camera's kunnen gebruiken als ze het standaardpaswoord niet aanpassen."

Dat laatste is ook een wens van Europa die in mei volgend jaar een nieuwe wet op gegevensbescherming invoert. Die legt hogere standaarden op voor databeveiliging.