In "Terzake" laat staatssecretaris Francken vanavond verstaan dat ook hij geen goed oog heeft in de nieuwe opvangcentra en dan vooral wegens de voorwaarden die de Franse regering oplegt. Concreet wil de Franse regering hen pas opvangen als ze verklaren in Frankrijk te willen blijven en géén oversteek naar het Verenigd Koninkrijk plannen.

"Ik denk niet dat dit veel gaat oplossen", zegt Francken. "Die vluchtelingen en migranten gaan dat nooit verklaren want het Verenigd Koninkrijk is gewoon hun einddoel. Daar hebben ze familie en kennissen. Dat zien we ook in Brussel. Ook wij hebben het moeilijk om mensen te overtuigen in België asiel aan te vragen want ze zijn vastberaden om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Het is een menselijk verhaal, maar ook een moeilijk verhaal."