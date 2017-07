"We kunnen u met veel blijdschap de geboorte van ons zoontje op 30 juli aankondigen", aldus Jacqueline Galant op Facebook. Galant was tot vorig jaar minister van Mobiliteit in de federale regering. Sindsdien is ze opnieuw burgemeester van Jurbise en Waals parlementslid.

De goedkeuring van de nieuwe Waalse regering in het parlement werd onder meer wegens de nakende bevalling van de MR-politica zo snel mogelijk georganiseerd.