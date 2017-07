"Als er pakweg 20 gemeenten samen een intercommunale vormen, en de raad van bestuur daarvan telt maar 15 leden, dan zullen enkele gemeenten niet meer vertegenwoordigd zijn. En dan moeten we erover waken dat iedereen voldoende kan blijven wegen op dat samenwerkingsverband, en weten wat er effectief gebeurt", zegt Leroy. "Daar is democratische bezorgdheid over. Het getal 15 is ook nergens gemotiveerd. Minder mandaten maken een organisatie niet per se efficiënter."

"Komt het voorstel er effectief in deze vorm, dan zijn er goede afspraken nodig over het delen van een bestuurderszitje. Dan is het van cruciaal belang dat die man of vrouw op tijd en stond rapporteert. Daar zijn goede mechanismen voor nodig", aldus Leroy.

Het delen van een mandaat is ook politiek gezien niet evident, zegt Leroy. "De kleinere gemeenten vrezen dat zij in zo'n samenwerkingsverband dan uit de boot zullen vallen. Ook op partijpolitiek vlak kan het moeilijk liggen dat een gemeente vertegenwoordigd wordt door iemand van een partij die in jouw gemeente in de oppositie zit. Daardoor kunnen spanningen ontstaan."