Willy Borsus van de MR wordt de nieuwe Waalse minister-president. Tot nu was Borsus minister van Middenstand en Landbouw in de federale regering. Hij legt vanmiddag om 17.00 uur de eed af in het kasteel van Laken. Daarna zal hij zijn regionale regeringsverklaring doen in het parlement in Namen.

Meerderheid en oppositie krijgen dan nog de kans om te debatteren voor er een vertrouwensstemming zal plaatsvinden. Die is gepland rond 22.30 uur. Dan zal de ongeziene wijziging van de meerderheid in Wallonië rond zijn. Aanleiding was een reeks schandalen waardoor CDH niet langer met de PS wou regeren.