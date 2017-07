Het is volgens Verhoeven (foto in tekst) niet verwonderlijk dat kritische journalistiek frustratie en boosheid opwekt. "Maar in een vrij perslandschap hoort dat erbij. We reageren daarom niet op persoonlijke schimpscheuten." De uithaal van dinsdag voorspelt echter "niets goeds over hoe hij evolueert als machtspoliticus. Dat niemand in zijn entourage hem nog kan of durft bijsturen tot wat gezond verstand, is tragisch voor de N-VA", aldus Verhoeven, die opmerkt dat andere partijkopstukken wel normale relaties met de pers en De Standaard onderhouden.

"Dat De Wever nu met scherp schiet op één journalist, op wiens opzijzetten hij de voorbije jaren al verschillende keren per mail heeft aangedrongen, is tekenend. Intimidatie is niet het juiste woord. Het gaat om pestgedrag", schrijft de hoofdredacteur.