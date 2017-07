Premier Charles Michel (MR) verdedigt vandaag zijn zomerakkoord voor de gezamenlijke commissies voor Financiën en Begroting en Sociale Zaken. Het akkoord kwam tot stand in de nacht van dinsdag op woensdag. Volgens Michel maakt de regering een dubbele keuze: voor jobcreatie en voor rechtvaardigheid, allebei samen. "Ik ben heel vastberaden. We zitten in de helft van de legislatuur. Ik heb de overtuiging dat de burgers met deze maatregelen de positieve effecten zullen gaan voelen."

De oppositie denkt daar enigszins anders over. “Dit is geen eerlijke fiscaliteit, dit is geen verschuiving van lasten op lonen naar lasten op vermogen. Dit is een schaamlapje", zegt Karin Temmerman van SP.A. Wouter De Vriendt van Groen spreekt van “borrelnootjes”. “Wij snappen niet dat een partij als CD&V zich voor een tweede keer laat rollen na de speculatietaks. Die is ondertussen ingetrokken en nu is er deze taks op effectenrekeningen.”

Er waren ook veel vragen bij de financiering van de regeling: waar gaat de regering het geld halen om de vennootschapsbelastingen te verlagen? "Een verlaging van vennootschapsbelasting van 34 procent naar 25 procent kost vier miljard euro. Hoe gaat u dat betalen?", vraagt Ahmed Laaouej (PS) zich af.

Volgens Wouter De Vriendt zijn de budgettaire prognoses gebaseerd op los zand. “Dit is fictie.” Karin Temmerman vreest dat opnieuw de zwakkere de dupe wordt: “Onze grote vrees is dat er nog eens bijkomend opnieuw zal bespaard worden op de pensioenen, op de ziekteverzekering, op de uitkeringen. Op de gewone mens met andere woorden.”