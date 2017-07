Een ding is zeker: de drie heren aan de "Terzake"-tafel zijn tevreden. Tevreden met de genomen beslissingen. "We zijn erin geslaagd om een groot akkoord te maken, waarschijnlijk de laatste grote afspraak van de legislatuur. Het is zelden gezien dat in een beweging socio-economische maatregelen en de begroting geregeld zijn. Het waren lange onderhandelingen, met moeilijk momenten, maar we hebben een goed, evenwichtig akkoord waar iedereen eten en drinken in kan vinden", aldus Jan Jambon (N-VA).

Het allerbelangrijkste voor Kris Peeters (CD&V) in dit akkoord is de rechtvaardige fiscaliteit. "Maar we hebben rechtvaardigheid op vele vlakken ingevuld, ook op het vlak van armoede bijvoorbeeld. In dit akkoord steekt veel rechtvaardigheid".

Voor Alexander De Croo (Open VLD) is het dan weer belangrijk dat dit akkoord een bepaalde richting uitgaat. "De filosofie van dit akkoord is er één van dingen mogelijk maken, te zorgen voor groei en de mensen die die groei mogelijk maken helpen vooruitgaan."