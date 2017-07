De regering gaat de 800.000 Arco-coöperanten vergoeden met de opbrengst van de beursgang van Belfius - die bank is de opvolger van Dexia Bank die de coöperatieve aandelen van Arco verkocht heeft. De beursgang zou minstens 400 miljoen euro opleveren. Voor de overige 200 miljoen euro wordt gerekend op de vereffening van Arco en op een inspanning van beweging.net.

"Wat de regering nu meedeelt, is een beslissing die eigenlijk al genomen is bij de regeringsvorming in 2014, dus in die zin is er niets nieuws beslist", reageert beweging.net. "Maar we hopen natuurlijk dat die afspraken van toen nu ook worden omgezet in iets concreets. Dus iedere vordering die gemaakt wordt in het dossier, juichen we toe."

Ook actiegroep Arcopar Actieteam ziet weinig nieuws. "Na drie jaar regering-Michel weten we evenveel als wat was geschreven in het regeerakkoord", klinkt het daar. "We hopen dat de regering nu eindelijk eens de knoop gaat doorhakken, en met een echte oplossing gaat komen in plaats van met beloftes."