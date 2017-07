Voor Michel was het cruciaal om de krijtlijnen snel uit te tekenen: "Zo hebben de ministers hun roadmap om de beslissingen de komende maanden te implementeren en zo concrete effecten te hebben in het leven van de burgers en bedrijven."

De toverwoorden van deze hervormingen? "Jobcreatie en de financiering van de sociale zekerheid", zegt Michel. "We zien dat onze initiële beslissingen van enkele jaren geleden resultaat leveren. Nu hadden we de kans om een nieuw elan, een bijkomende turbo te geven aan dat hervormingsproces. We hebben het momentum gegrepen en met deze 40 structurele hervormingen geven we een signaal van vertrouwen voor de toekomst."

Het meeste trots is hij op de vennootschapsbelasting. "Zonder twijfel. We zijn nu een van de Europese landen die een tophervormer is. Dat is bevestigd met dit pakket." Ook over de oplossing wat Arco betreft, is Michel een tevreden man. "Dat is een belofte die we gemaakt hadden. Ik kan de geschiedenis niet herschrijven, maar we hebben een intelligente oplossing gevonden."