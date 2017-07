Het begrotingsakkoord van de federale regering bevat volgens werkgeversorganisatie Voka "belangrijke maatregelen om de economie een sterke stimulans te geven en 'jobs, jobs, jobs' te creëren".

"Vandaag bewijst de regering dat ze in staat is om belangrijke beslissingen te nemen en haar opdracht voor economisch herstel en de creatie van jobs te voltooien", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Vooral de hervorming van de vennootschapsbelasting is volgens Voka een historische mijlpaal in het afbouwen van de hoge lasten voor bedrijven. Voka vraagt zich wel af of sommige maatregelen niet zullen leiden tot meer fiscale complexiteit of bijkomende administratieve lasten.

"Dit is een ambitieuze daling van de vennootschapsbelasting en het zal ongetwijfeld onze bedrijven een extra stimulans geven om te investeren. Veel zal evenwel afhangen hoe een aantal compenserende maatregelen zoals de minimumbelasting in de praktijk uitgevoerd worden. Maar deze hervorming is zeker een grote stap voorwaarts", aldus Maertens.

Voka is ook tevreden dat de regering stappen onderneemt om spaargeld te activeren, door een vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden van aandelen en een uitbreiding van de aftrek voor het pensioensparen.

Binnen een reeks sociaaleconomische ingrepen springt voor Voka vooral de soepelere regeling voor de nachtarbeid en het zondagswerk in de e-commerce in het oog. "Willen we in de economie van de toekomst nog een plaats hebben, dan moeten we onze arbeidsmarkt durven hervormen. We hebben in de afgelopen jaren een achterstand opgebouwd inzake e-commerce en nachtarbeid, waar onze buurlanden gretig gebruik van maken. Het is positief dat de regering in het zomerakkoord ook hier verandering in wil brengen", zegt Maertens.

Alles hangt volgens Voka nu echter af van de modaliteiten en het in de praktijk brengen van de maatregelen. "Het doel is goed maar bij de uitwerking ervan moet er nauwlettend op toegekeken worden dat er geen extra administratieve regels aan onze bedrijven worden opgelegd en dat er in de vele maatregelen geen adders onder het gras zitten."

Wat de begroting betreft, stelt Voka vast dat de begroting nog steeds in het rood blijft. Het overheidstekort wordt slechts met 0,6 procent van het bbp verkleind of 2,6 miljard euro. Dat is minder dan de 4,3 miljard euro die door het monitoringcomité werd vooropgesteld.