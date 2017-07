Vlaams Belang op zijn beurt vraagt zich af wat de meerwaarde van de N-VA is in de federale regering. Vooral het fonds van 600 miljoen euro dat wordt opgericht om de gedupeerde Arco-spaarders te vergoeden is een doorn in het oog van de partij. "De N-VA, die zich voor de camera's aanvankelijk steeds hard opstelde in het Arco-dossier, zwijgt nu in alle talen, gaat door de knieën en werkt stilzwijgend mee aan wat in feite gelegaliseerde diefstal is. CD&V haalt haar slag thuis."

Van stappen naar rechtvaardige en transparante fiscaliteit is geen sprake volgens de partij. "De veelbesproken taks op effectenrekeningen van boven 500.000 euro is niet meer dan een doekje voor het bloeden."

"Na het bekijken van dit zomerakkoord kan men zich de vraag stellen wat de N-VA nog in deze regering doet of wat haar precieze meerwaarde er in is", zegt voorzitter Tom Van Grieken. "Naar het verschil met haar traditionele coalitiegenoten MR, CD&V en Open VLD is het zoeken met een vergrootglas."