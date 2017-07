Een effectenrekening is een rekening bij de bank of bij een beursmakelaar waarop beleggers bijvoorbeeld hun aandelen, obligaties of deelbewijzen van beleggingsfondsen en pensioenspaarfondsen bewaren. Er zijn in ons land maar liefst 3,9 miljoen van die effectenrekeningen. Op alle effectenrekeningen samen zou minstens 250 miljard euro staan.