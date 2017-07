Ook over de taks van 0,15 procent op effectenrekeningen vanaf 500.000 euro, is Maus niet erg enthousiast. "Er is nu een zeer voorzichtig stapje gezet in de richting van een vermogensbelasting, maar al bij al blijft het zeer beperkt. Het tarief is 0,15 procent op effectenrekeningen van meer dan 500.000 euro. Maar dat wordt voor een stukje gecompenseerd omdat de regering ook heeft voorzien in een vrijstelling van 600 euro op dividenden en dat levert dan weer een belastingbesparing op. Dat moet men ook gaan afzetten tegenover die effectentaks, zodanig dat we kunnen concluderen dat het maar gaat om een soort homeopathische belasting die op vlak van fiscale rechtvaardigheid, waar men zo naar op zoek was, toch niet zo heel veel zal voorstellen, vrees ik."

Econoom Geert Noels omschrijft op Twitter het zomerakkoord als "een akkoord dat meer complexiteit brengt en het grootste belastingmuseum ter wereld uitbreidt".