Op het vlak van tewerkstelling komt er een uitbreiding van de flexi-jobs naar de detailhandel (kapper, slager, bakker, ...) en zal de wet op de e-commerce worden aangepast aan nacht- en zondagwerk.

Mensen die 4/5e werken zullen per maand 500 euro belastingvrij mogen bijverdienen. Het gaat dan om klusjes en activiteiten zoals het gras afrijden bij de buren, babysitten, of helpen in een sport- of andere vereniging. Deze regel geldt ook voor mensen die via AirBnb of Uber een bijverdienste hebben.

Vanaf 2018 komen er lastenverlagingen in de bouwsector. Het zou gaan om een totaalpakket van meer dan 600 miljoen euro om de sociale dumping in de sector tegen te gaan.

Daarnaast is er sprake van een herinvoering van de proefperiode en van de aanmoediging van startersbanen.

Voor bedrijven die werknemers zouden willen belonen met een premie zijn er ook afspraken. Als de premie niet hoger ligt dan 20% van de loonmassa, mag de werkgever die premie geven zonder sociaal overleg. Ofwel krijgt iedereen dan een gelijk bedrag ofwel krijgt iedereen een gelijk percentage van het loon.

Als bedrijven oudere werknemers vroeger naar huis sturen, zullen ze daar een taks op moeten betalen.