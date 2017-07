Op dit ogenblik is het nog speculeren over wie de nieuwe minister-president zal worden. Volgens Demonty is het een strategische zet om eerst over de inhoud en dan pas over de namen te spreken. "Het is een communicatiestunt om eerst over het akkoord en morgen pas over de minister-president zelf te communiceren. De partijen willen niet dat journalisten enkel over de naam spreken."

Maar wie wordt het dan? Christian Laporte stelt dat het zal afhangen van de "heilige drievuldigheid": MR-voorzitter Olivier Chastel, premier Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. "Die twee strekkingen binnen MR (nvdr. de strekking-Michel en de strekking-Reynders) blijven bestaan. De naam van Willy Borsus wordt genoemd, maar de laatste uren horen we ook de naam van Jean-Luc Crucke waaien."

De komende dagen moet de oude Waalse regering dan ontbonden worden, maar twee zwangerschappen zouden daarbij wel eens roet in het eten kunnen gooien. "Terwijl er een nieuwe regering komt, hebben twee Waalse volksvertegenwoordigers ervoor gezorgd dat er twee Waaltjes bijkomen. Maar de vrouwen moeten ook zelf kunnen stemmen, dus dat is een tijdrit."