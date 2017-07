Bij De Standaard willen ze "het hoofd koel houden en niet op de provocatie in gaan". "Dat is altijd onze houding geweest bij de aanvallen van Bart De Wever", zegt adjunct-hoofdredacteur Lieven Sioen. "We vinden het wel ongepast dat er nu op de man wordt gespeeld en blijven achter onze journalist staan."

De VVJ vindt alleszins dat De Wever ver over de schreef gaat. "Bart Brinckman heeft een evenwichtig stuk geschreven", zegt Pol Deltour. "Hij heeft ook wel een reden om door te gaan over de rol van De Wever. De N-VA-voorzitter heeft zelf enorm uitgehaald naar Koen Geens en de beeldvorming zo in zijn voordeel trachten te kantelen. Hij heeft zijn nek uitgestoken rond dit incident. Wat Brinckman nu doet, is de balans weer in evenwicht trekken."

Dat politici reageren op artikels is normaal, vindt Deltour. "Dat is ook gezond in een democratie, maar wat De Wever nu doet, gaat er over. Hij start een heksenjacht en legt een journalist openlijk op de brandstapel."