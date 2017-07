Na een nieuwe dag van bilaterale contacten riep premier Charles Michel gisteravond het kernkabinet opnieuw samen. Achteraf viel te horen dat er vooral een stand van zaken werd opgemaakt en dat de grote lijnen ter sprake kwamen. Meteen werd afgesproken om vandaag opnieuw rond de tafel te gaan zitten.

De voorbije dagen ging vooral de discussie over de taks op de effectenrekeningen over de tongen. Die moet dienen als alternatief voor de meerwaardeheffing die CD&V al langer wil, maar die no pasaran is voor de N-VA en Open VLD. Die laatste partij tekende ook het scherpst verzet aan tegen de piste van de effectenrekeningen.

De Vlaamse liberalen voeren daarbij aan dat ze de middenklasse willen vrijwaren. De vraag is of de sfeer rond de tafel intussen geen knauw heeft gekregen, nu uitspraken als "De Croo-taks" in de media opduiken.

In elk geval ligt er nog een pak werk op de plank. Voor de begroting moet de ploeg-Michel op zoek naar 800 miljoen tot 1 miljard euro. Daarnaast zijn er nog de drie heikele thema's waarover de regering eind vorig jaar geen akkoord kon bereiken: de verlaging van de vennootschapsbelasting, de rechtvaardige fiscaliteit en de activering van spaargeld. Bovendien is sprake van enkele tientallen voorstellen rond sociaal-economische ingrepen.