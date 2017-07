"Accord. #walgov." Dat twitterde CDH-voorzitter Benoît Lutgen om iets voor 14 uur. Iets later twitterde de woordvoerder van de MR dat Lutgen samen met MR-voorzitter Olivier Chastel om 16 uur het nieuwe regeerakkoord zullen voorstellen.

Dat akkoord is er gekomen na weken onderhandelen, nadat de Franstalige christendemocraten hadden aangekondigd dat ze niet meer wilden samen regeren met de PS. Volgens Lutgen is dat het gevolg van de schandalen waarin de PS verwikkeld is.

Nu hebben CDH en MR alvast een akkoord om samen te gaan regeren in de Waalse regering, zonder de PS. Voor de Franse gemeenschapsregering en de Brusselse gewestregering is er nog geen akkoord omdat CDH en MR daar een derde coalitiepartner nodig hebben, terwijl noch Ecolo noch DéFI happig lijken om in een nieuw regeringsbootje te stappen.