De indieners van het voorstel, Kamerlid Peter Buysrogge en Brussels Parlementslid Cieltje Van Achter, willen zo meer groene ruimte scheppen in het noorden van Brussel. “Anders dan in het zuiden van de stad is hier gewoonweg groen te weinig. We moeten meer parken hebben, meer speelruimte, meer waterpartijen, meer zwembaden, meer bos. Ik ben zelf inwoner van Schaarbeek en voel hoe nijpend het allemaal is”, zegt Van Achter.

Buysrogge hekelt de grootte van het domein: “Dat is 180 hectare die niet wordt benut. Dat is de grootte van de binnenstad van Leuven, van Brugge, zelfs een deel van Antwerpen of ook het grootste deel van Sint-Niklaas. En bovendien moest het domein al veel langer open zijn. In 1903 is er een zogenoemde wet gekomen op aanvaarding van de schenking. Dat heeft ervoor gezorgd dat bij koninklijke domeinen in pakweg Oostende, Tervuren of Vorst en regeling was met vruchtgebruik. Maar dat is er voor Laken niét. Dus moesten de tuinen eigenlijk al meer dan een eeuw helemaal open zijn sinds het overlijden van Leopold II, in 1909.”