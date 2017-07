Ons land telt een aantal instellingen die op de een of andere manier de naleving van de mensenrechten controleren, zoals Comité P, Comité I, de privacycommissie, het gelijkekansencentrum Unia, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en het federale migratiecentrum Myria.

"Veel van de maatschappelijke discussies die vandaag worden gevoerd, over het dragen van een boerka of een hoofddoek bijvoorbeeld, hebben zowel met vrouwenrechten als religieuze rechten te maken", zegt Demir in Knack. "Toch moeten twee aparte instellingen zich daarover uitspreken: Unia en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen. Het zou dus een goed idee kunnen zijn om één instelling te hebben die voor álle mensenrechten verantwoordelijk is. In Nederland is dat nu al zo, en je kunt moeilijk beweren dat de mensenrechten daar met de voeten worden getreden."

Dat ze zich zo meteen zou ontdoen van Unia, de instelling waarop ze eerder al felle kritiek heeft geuit, ontkent ze. Maar tegelijkertijd haalt ze in Knack nog eens fel uit naar Unia, dat zich volgens haar bezighoudt met non-problemen, zoals het boerkiniverbod. "Weet u hoeveel meldingen daar vorig jaar over zijn binnengelopen? Elf! En daar zaten dan nog mensen tussen die vóór het verbod waren. Maar doordat Unia zich geroepen voelde om in een advies van twaalf pagina's te schrijven dat het boerkiniverbod juridisch ongegrond is, werd een non-probleem plots een echt probleem."

"Bovendien kan ik alleen vaststellen dat Unia de wet altijd op een heel eigenzinnige manier interpreteert. Steeds vaker stappen internationale en buitenlandse instellingen af van het principe van blijheid, vrijheid. Alleen Unia mist die boot. Hun beslissingen zijn niet onafhankelijk maar politiek. En soms ook nog ronduit wereldvreemd."