De gesprekken tussen de topministers lopen niet van een leien dakje. Premier Michel houdt vast aan zijn voorstel om een taks te heffen op effectenrekeningen, maar dat voorstel werd al afgeschoten door Open VLD en ook de N-VA is niet bijster enthousiast voor zo'n taks.

"Ze blijven in cirkeltjes om de hete brij draaien, zijnde de beruchte miljonairstaks op effectenrekeningen. De strijd gaat vanaf welk plafond - een half miljoen of een miljoen - zal er zo'n taks komen en wat gaat die opbrengen.

Premier Michel houdt nogal vast aan die taks en ook aan een akkoord over de verlaging van de vennootschapsbelasting. Ook over een hele reeks andere maatregelen is er nog geen akkoord, laat staan over de begroting", vertelt politiek journalist Marc Van de Looverbosch.