In Wallonië zijn gesprekken aan de gang over een nieuwe coalitie, na de oproep van CDH-voorzitter Benoît Lutgen om een alternatieve meerderheid te vormen, zonder de door schandalen geteisterde PS. Een coalitie tussen CDH en MR ligt in de lijn der verwachtingen, en dat betekent dat prominente PS'ers iets anders moeten gaan doen.

Voor Waals minister-president Paul Magnette betekent het een terugkeer naar zijn andere functies als burgemeester van Charleroi en als parlementslid. Magnette wil beide niet combineren, zo maakte hij vanmorgen bekend op een persconferentie.

"Ik ben voorstander van een totale décumul", zegt Magnette. "Het was een dilemma voor mij, want zowel de taak als burgemeester van Charleroi als die van lid van de oppositie in het Waals Parlement boeien mij. Ik heb alle argumenten op tafel gelegd en afgewogen. En ik heb gekozen voor Charleroi."

Magnette is momenteel titelvoerend burgemeester van Charleroi. Voorlopig blijft hij nog aan als Waals minister-president: hij wil doorwerken tot de nieuwe coalitie een feit is.