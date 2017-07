Op de lokale zender ATV gaf De Wever als voorbeeld het feit dat Antwerpen zelf een scanstraat heeft moeten installeren in het hof van beroep omdat er maar geen geld kwam van Justitie.

Er zijn Antwerpen 77 mensen toegezegd voor het veiligheidskorps van justitie, al in 2006, nog onder toenmalig minister van Justitie Laurette Onkelinx, maar dat is nooit volledig ingevuld, zo zei De Wever ook. Men is nooit verder geraakt dan 36 mensen en daarvan waren er vorige week welgeteld vier, zo zei hij.

De Wever zei dat hij het "er echt over vindt" als hij dan minister Geens op televisie hoort zeggen dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is, en dat de lokale politie ook iets moet doen. Wij doen eigenlijk alles, zo zei hij. Volgens De Wever zet de Antwerpse politie permanent 41 agenten in om het werk van justitie uit te voeren, en dat terwijl de minister van Justitie wel geld geeft aan Brussel waar het veiligheidskorps wel volledig volzet is.

Verleden week ontsnapten uit het hof van beroep in Antwerpen twee criminelen, van wie er een al elf keer had vastgezeten voor onder meer erg gewelddadige inbraken bij ouderen thuis.

Die ontsnapping heeft een draad doen knappen, zo zei De Wever. Volgens hem krijgt Antwerpen van de minister alleen maar beloftes, maar is er in de praktijk enkel achteruitgang te zien, met als absoluut dieptepunt vorige week, toen "de dienst van justitie eigenlijk stilgevallen is".

Volgens De Wever is het dan ook echt tijd dat de minister zijn verantwoordelijkheid opneemt en dat er op het terrein daadwerkelijk iets ingevuld wordt.