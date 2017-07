"Ik kan tot op zekere hoogte begrijpen dat de publieke opinie zeer angstig en negatief reageert op migratiestromen", zegt Mark Eyskens in De Morgen. "Maar in plaats van onze ethiek te verdedigen, zijn er twee partijen die dat buikgevoel schaamteloos exploiteren om politieke punten te scoren: Vlaams Belang en N-VA. Dat is moreel grensoverschrijdend gedrag en het stuit tegen de borst."

Afgelopen weekend zei staatssecretaris Theo Francken aan VTM dat de reddingsoperaties op de Middellandse Zee een aanzuigeffect hebben. "Hij heeft vroeger nog gezegd dat we beter niet tussenbeide komen omdat dat een aanzuigeffect zou creëren. Dan lees ik tussen de regels: laat ze maar verdrinken. Als we niets doen en die sukkelaars laten ronddobberen en verdrinken, zal dat geen aanzuig- maar een afschrikkingseffect creëren. Dat is zijn boodschap."

Voor alle duidelijkheid: Francken heeft niet met zoveel woorden gezegd dat vluchtelingen op zee niet mogen worden gered. Hij wil wel dat ze naar Libië worden teruggebracht. "En is dat humanitair verantwoord?", vraagt Eyskens luidop. "Volgens heel wat ngo's niet. Er heerst grote chaos in Libië."