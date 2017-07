Het lijkt ironisch: volgens Laurette Onkelinx, topvrouw van de Brusselse PS, weerspiegelen de voorstellen van de groenen en DéFI de dynamiek van verandering van bestuur in Brussel. Volgens haar wil de PS meewerken aan de verandering van het politieke bestuur, wat ook de toekomst mag zijn van de Brusselse regering in de huidige politieke impasse aan Franstalige kant.

"Het is een prioriteit om het vertrouwen van de burger in onze democratie te herstellen, en dat moet via ambitieuze hervormingen op ethisch vlak en op het vlak van burgerparticipatie", aldus Onkelinx. Volgens haar sluit een deel van de voorstellen van Ecolo/Groen en DéFI nauw aan bij de voorstellen die al door de Franstalige en Nederlandstalige meerderheidspartijen en door de oppositie in het parlement zijn voorgelegd aan de commissie 'bestuur'. Het gaat onder meer over voorstellen over transparantie rond mandaten en vergoedingen.

De afgelopen maanden zijn een aantal Brusselse PS'ers in opspraak gekomen. Oud-burgemeester Yvan Mayeur en oud-schepen Pascale Peraïta zijn zelfs uit de partij gezet in verband met hun rol in de Samusocial-affaire. Daarnaast is vooral de Luikse PS in de problemen geraakt door het Publifin-schandaal.