Met zijn voorstel voor een belasting op effectenrekeningen wilde Michel tegemoetkomen aan de CD&V-vraag voor een rechtvaardige fiscaliteit. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) reageert enigszins afwachtend aan het begin van de laatste gewone ministerraad. "We hebben gezegd open te staan om elk ander voorstel te bespreken dat kadert in een rechtvaardige fiscaliteit."

Hij wil het voorstel van Michel wel bekijken, maar klinkt niet echt enthousiast. "Wij hebben ooit eens een speculatietaks gehad die langzaam maar zeker is doodgebloed." Voor Peeters is dat allerminst een goed voorbeeld.

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) moet niet weten van een belasting op effectenrekeningen. "Die raakt de middenklasse", zegt hij. "Mensen doen aan pensioensparen op een effectenrekening. Als we een belasting invoeren op mensen die aan pensioensparen doen, lijkt mij dat het laatste dat we moeten doen."

Hoe dan ook is het de bedoeling dat de federale regering de komende dagen een akkoord bereikt over de begroting. "Een moeilijke oefening", zegt vicepremier Didier Reynders (MR). "We moeten verdergaan met de sanering van de overheidsfinanciën, maar tegelijkertijd is het erg nodig om meer zuurstof aan de economie te geven."

Wanneer dat akkoord er komt, is nog niet duidelijk. "Er is maar een akkoord als er over alles een akkoord is, en dat is er nog niet", stelt Peeters vast.