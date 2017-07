Als het van Vandeput afhangt, dan moet er iets grondig veranderen in de selectieprocedure van topmanagers bij de overheid. Traditiegetrouw stromen heel wat medewerkers op politieke kabinetten op termijn door naar een functie bij een overheidsdienst. Vandeput wil minder topambtenaren met een politieke stempel, en meer mensen uit de privésector voor die functies.

Op de ministerraad vandaag wordt een nieuw voorstel rond integriteit besproken. Vandeput vindt dat topmanagers geen enkel politiek mandaat mogen hebben. "Het is gezonder om de politiek en de ambtenarij wat meer te scheiden", zegt hij daarover. "De integriteit van onze topmensen is van cruciaal belang. We sleutelen hier al langer aan."

Tijdens de selectieprocedure moeten kandidaten ook al hun zakelijke en politieke kaarten open op tafel leggen. Het moet dan al duidelijk zijn wie welke functies en activiteiten uitoefent binnen welke bedrijven en verenigingen. Bovendien wil Vandeput dat mogelijke kandidaten niet enkel inzicht geven in hun eigen activiteiten, maar ook in die van hun partner en kinderen, om inzicht te krijgen in eventuele dubieuze constructies. "U kan zich voorstellen om welk soort functies het gaat. We moeten bekijken hoe ver we daarin kunnen en moeten gaan."