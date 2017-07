Over dat goed bestuur hebben Ecolo, Groen en DéFI nu een onderling akkoord, waarmee ze een einde willen maken aan de schandaalsfeer in Brussel. Ze hebben ruime maatregelen uitgewerkt die allemaal in het Brussels parlement kunnen worden doorgevoerd. Ze vragen meer controle op mandaten en mogelijke belangenvermengingen, het einde van de politieke benoemingen en meer mogelijkheden rond burgerparticipatie.

"Dit is een voorzet die we overmaken aan de andere partijen, ook de Nederlandstalige in Brussel. Dit is pro politiek. Het gaan om het herstellen van het vertrouwen en het gezonder maken van de politiek", zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

Maar volgens MR-voorzitter Olivier Chastel is het akkoord slechts een voorwendsel voor DéFi-voorzitter Olivier Maingain om verder te besturen met de PS in Brussel. Maingain op zijn beurt werpt op dat dat een redenering van oude politieke cultuur is.